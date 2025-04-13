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        T.C. GÜMÜŞHACIKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.04.2025 - 00:00
        T.C.
        GÜMÜŞHACIKÖY
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO:2025/70


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi Çal Köyü 111 ada, 21 parsel numaralı tarla vasıflı, 19*******94 T.C. Kimlik numaralı Hatice KOZAK, adına kayıtlı ve 167,42 m2'si kamulaştırılacak olan taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca üretim tesis etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, bedel tespiti ve taşınmazda mülkiyet hakkı tesis edilerek tesis edilen hakkın maliye hazinesi adına tapuya tescili için, Davalı Hatice KOZAK aleyhine açılan "kamulaştırma bedellerinin tespiti, mülkiyet hakkı tesisi ve maliye hazinesi adına tescili" davasının verilen tensip ara kararı gereğince; Hak sahiplerinin ve 3. kişilerin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma iptali için İdari Yargıda ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargıda dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (E.P.D.K.) yöneltileceği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın maliye hazinesi adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin yargılama sırasında hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gümüşhacıköy Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.14/03/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02202062
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