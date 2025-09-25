Örnek No:55*



T.C.

GÜLNAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İl, Gülnar İlçe, SÜTLÜCE(KASABA) Mahalle/Köy, ılıpnar Mevkii, 0 Ada, 3404 Parsel, Taşınmaz üzerinde orman emvali ağaçlarla kaplı tarladır. Parsel halihazırda sulanmayan kuru tarım arazisidir. Parselin kadastro yolu cephesi bulunmamaktadır.

Adresi : Mersin İli Gülnar İlçesi Sütlüce (Kasaba) Mah.Ilıpanar Gülnar / MERSİN

Yüzölçümü : 9.400 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı HAYIR(parsel belediye sınırları içerisinde bulunup, Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.)

Kıymeti : 940.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Gülnar İlçe, SÜTLÜCE(KASABA) Mahalle/Köy, OLUKBAŞI Mevkii, 0 Ada, 195 Parsel,Parselin kadastro yolu yoktur. bulunupParsel, tapu kaydında Kargir Ev ve Bahçe vasfında olup Gülnar Belediyesi imar planı içerisinde bulunduğundan arsa niteliği kazanmıştır. Taşınmaz; zeminde tek katlı yapı ve muhtelif tür ve sayıda meyve ağaçları bulunan arsadır. taşınmaz mesken olarak kullanılan tek katlı betonarme/taş (karma yapı) yapının alanı 113,00 m² 'dir.

Adresi : Mersin İli Gülnar İlçesi Sütlüce (Kasaba) Mah. Olukbaşı Mevkii Gülnar / MERSİN

Yüzölçümü : 1.313 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı HAYIR ( parsel belediye sınırları içerisinde bulunup, Uygulama İmar Planı bulunmaktadır. )

Kıymeti : 1.988.972,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 14:44

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İl, Gülnar İlçe, SÜTLÜCE(KASABA) Mahalle/Köy, KADINLARPINARI Mevkii, 0 Ada, 2233 Parsel, Taşınmaza ulaşım kadastral yol ile sağlanmaktadır. taşınmaz üzerinde; zeytin, kayısı, nar,erik ağaçları bulunan kapama bahçedir. Parsel ilçe merkezine, okullara, adliye sarayı ve hükümet konağına uzak konumdadır.

Adresi : Mersin İli Gülnar İlçesi Sütlüce (Kasaba) Mah.Kadınlarpınarı Gülnar / MERSİN

Yüzölçümü : 7.700 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı HAYIR(parsel belediye sınırları içerisinde bulunup, Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.)

Kıymeti : 3.030.865,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:22

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.