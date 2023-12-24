T.C. GÖRELE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA KANUNU'NUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE

İLAN TUTANAĞIDIR

Mahkememizce verilen duruşma ara kararı gereğince, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile Değişik 10.maddesine göre, Giresun ili, Görele ilçesi Bozcaali Mahallesinde bulunan 412 ada 2 parsel, malikleri Ziya Mehmet Sağlam, Kıymet Hülya Ören, Buğra Atalay, Gülen Aslankaya, Alev Öztürk ve Şafak Okay Barutçu olan taşınmazın 51,02 m2'lik kısmına isabet eden mülkiyet hakkının davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile mahkememizin 2023/212 Esas sırasına kaydı yapılan iş bu davanın açıldığı, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 Sayılı Kanun gereğince saptanmasını müteakip bedelin hak sahipleri adına mahkemece belirlenen Görele Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ adına tesciline karar verileceği, duruşmanın 22/02/2024 günü saat 09:45 itibariyle yapılacağı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. 13/12/2023