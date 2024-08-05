T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/260 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Çeşme Mahallesi 693 ada 11 parsel sayılı arsa vasfında, yüzölçümü 459,00 m² olan taşınmazda 26,33m² lik alan için davacı tarafından davalı Bayram Kara aleyhine 26,33 m² lik alanın idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2024/258 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.31/07/2024