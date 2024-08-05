T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/256 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Çeşme Mahallesi 692 ada 4 parsel sayılı arsa vasfında, yüzölçümü 427,00 m² olan taşınmazda 19,88m² lik alan için davacı tarafından davalı Emine Ersoy aleyhine 19,88 m² lik alanın idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2024/256 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/07/2024