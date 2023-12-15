T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/50 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Çanaklı Mevkii Mevkii, 123 Ada, 4 Parsel, Bahçe Nolu ...

Adresi : Hamidiye Mahahllesi Çanaklı Mevkii Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.951,47 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planları İçinde Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda Kalmaktadır.

Kıymeti : 1.580.588,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kocaeli-Gölcük

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 13:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Fındıklı Mevkii Mevkii, 134 Ada, 18 Parsel, Tarla Vas ...

Adresi : Hamidiye Mahahllesi Fındıklıı Mevkii Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 9.588,19 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planları İçinde Diğer Tarım Alanında Kalmaktaır

Kıymeti : 4.794.095,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kocaeli-Gölcük

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 13:45

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Fındıklı Mevkii Mevkii, 134 Ada, 16 Parsel, Bahçe Nol ...

Adresi : Hamidiye Mahahllesi Fındıklıı Mevkii Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.952,22 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planları İçinde Diğer Tarım Alanında Kalmaktarır

Kıymeti : 790.444,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kocaeli-Gölcük

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 14:01

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Köyüstü Mevkii Mevkii, 166 Ada, 29 Parsel, Tarla Vasf ...

Adresi : Hamidiye Mahahllesi Köyüstü Mevkii Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 822,67 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planları İçinde Diğer Tarım Alanında Kalmaktadır.

Kıymeti : 575.869,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kocaeli-Gölcük

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 14:15

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Fındıklı Mevkii Mevkii, 134 Ada, 17 Parsel, Bağ Vasfı ...

Adresi : Hamidiye Mahahllesi Fındıklı Mevkii Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.884,86 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planları İçinde Diğer Tarım Alanında Kalmaktadır

Kıymeti : 865.458,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kocaeli-Gölcük

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 14:33

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Şosaüstü Mevkii Mevkii, 171 Ada, 37 Parsel, Tarla Vas ...

Adresi : Hamidiye Mahahllesi Şosaüstü Mevkii Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 160 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planları İçinde Diğer Tarım Alanında Kalmaktadır

Kıymeti : 56.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kocaeli-Gölcük

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 14:45

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Şosaüstü Mevkii Mevkii, 171 Ada, 38 Parsel, Tarla Vas ...

Adresi : Hamidiye Mahahllesi Şosaüstüı Mevkii Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 170 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planları İçinde Diğer Tarım Alanında Kalmaktadır

Kıymeti : 59.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kocaeli-Gölcük

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 15:00

15/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.