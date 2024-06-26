T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/128 Esas

KARAR NO : 2023/379



Davalı :

1)FATMA KORKMAZ-24664002880-Haydarlı Köyü Cerrahobası Küme Evleri No:17 Gölbaşı/ Adıyaman

2)ALİ KORKMAZ-24655003162Çukur Mah. Dr.MecitBarlas Cad. Abdulkadir Yetkin İşhanı No:2/4 Şahinbey /Gaziantep

Davacı : GÖLBAŞI ADIYAMAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

Davacı Orman Genel Müdürlüğüne izafeten Gölbaşı Orman İşletme Şefliği tarafından davacı Hasan Tahsin Korkmaz aleyhine açılan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda;

H Ü K Ü M :

Mahkememizden verilen 21/06/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile Kısmen Kabul-Kısmen Red karar verilmiştir.

Mahkeme Gerekçeli kararı yerine geçerli olmak üzere davacı vekilinin İstinaf dilekçesi ile birlikte ilgililere ilanen tebliğ olunur.30.05.2024