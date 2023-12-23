T.C.

GÖKÇEADA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/149 Esas 21/11/2023

İLAN

Davacı , VAKIFLAR GNEL MÜDÜRLÜĞÜ İZAFETEN VAKIFLAR BALIKESİR BÖLGE MÜD. ile Davalı , KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle; ''Dava konusu Çanakkale ili, Gökçeada İlçesi, Fatih Mahallesinde bulunan; 286 ada, 4 parsel sayılı Sultan Süleyman Vakfından icareli 183,45 m2 yüzölçümlü iki katlı kargir ev ve arsası olan taşınmazın, 91/256 hissesinin Mariya, 91/256 hissesinin Paraşkeva adına tapuda kayıtlı olduğu anlaşılmakla, Mariya ve Paraşkeva'yı bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2023/149 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.''