Örnek No:55*

T.C.

GİRESUN

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/21 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özl:Giresun, Merkez, Nizamiye Mah, 281 ada 63 parsel; arsa vasfında, Betonarme 4 katlı yapı: Taşınmaz parsel üzerine betonarme olarak yapılmış bodrum kat+zeminkatve 2 adet normal kat olarak yapılmış normal katları mesken, bodrum katı depo olarak kullanılan dört katlı çift daireli yapı vardır. zemin kattan giriş yapılarak normal katlara çıkılmaktadır. Evin dış cephesi sıvalı olup üzerinde çinko saç kaplama çatısı kısmi olarak yapılmıştır. Meskenlerin pencereleri plastik doğramadır. Binada doğalgaz yoktur. Meskenler katı yakıtlı soba ile ısıtılmaktadır.Parsel üzerindeki betonarme mesken olan yapının bodrum kat yapı alanı : 139.26 m2 dir. zemin kat yapı alanı : 139.26 m2 dir.1.normal kat yapı alanı : 139.26 m2 dir. 2.normal katın yapı alanı : 139.26 m2dir.Hesaplamada kullanılacak yapı alanı :4 kat*139.26 m2 = 557.04m2 dir. Yapının yapım yüzdesi oranı geneli üzerinden hesaplandığında %60 civarındadır. Yapı yaklaşık 40 yıllık kadar olup yaşı itibari ile yıpranma payı oranı %40 civarındadır. Yüzölçümü: 140,18 m2İmar Durumu: B-4 katlı konut+ticaret alanında kalmaktadır. Kıymeti : 3.577.986,4 0 TL

KDV Oranı : Arsa üzerinden % 10, Depo olarak kullanılan bodrum kattan % 20,Mesken olarak kullanılan diğer katlardan (yapı ruhsatı olmaması nedeniyle) %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:30

11/11/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.