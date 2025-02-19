T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/94 Esas
Konu : Gaiplik
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen MUSTAFA GÖKSU'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu birinci kez ilanen tebliğ olunur. 14.02.2025
GAİPLİĞİ İSTENEN TC KİMLİK NO : 30649645478
ADI SOYADI : MUSTAFA GÖKSU
BABA ADI : DURSUN
ANA ADI : HASİBE
DOĞUM TARİHİ : 20/05/1964
DOĞUM YERİ : KABAKÖY
İKAMETGAH ADRESİ : Gürköy Merkez/Giresun