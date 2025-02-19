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T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/94 Esas

Konu : Gaiplik

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen MUSTAFA GÖKSU'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu birinci kez ilanen tebliğ olunur. 14.02.2025

GAİPLİĞİ İSTENEN TC KİMLİK NO : 30649645478

ADI SOYADI : MUSTAFA GÖKSU

BABA ADI : DURSUN

ANA ADI : HASİBE

DOĞUM TARİHİ : 20/05/1964

DOĞUM YERİ : KABAKÖY

İKAMETGAH ADRESİ : Gürköy Merkez/Giresun