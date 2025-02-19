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        T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.02.2025 - 00:00

        İ L A N

        T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/94 Esas
        Konu : Gaiplik

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen MUSTAFA GÖKSU'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu birinci kez ilanen tebliğ olunur. 14.02.2025

        GAİPLİĞİ İSTENEN TC KİMLİK NO : 30649645478
        ADI SOYADI : MUSTAFA GÖKSU
        BABA ADI : DURSUN
        ANA ADI : HASİBE
        DOĞUM TARİHİ : 20/05/1964
        DOĞUM YERİ : KABAKÖY
        İKAMETGAH ADRESİ : Gürköy Merkez/Giresun

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02175757
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