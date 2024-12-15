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        T.C. GERMENCİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.12.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C. GERMENCİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/261 Esas

        DAVALI : MERAL ŞAHİN - T.C. 406*****512 -1971 doğumlu,Şemikler Mahallesi, 6308 Sokak No:1/A Karşıyaka/ İZMİR


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizden verilen 25/11/2020 tarih ve 2016/37 Esas 2020/347 sayılı kararı İzmir BAM 5. Hukuk Dairesi'nin15/11/2022 tarih ve 2022/2067 Esas 2022/2149 Karar sayılı ilamı ile kaldırılmakla, mahkememizin yukarıdaki esasına kaydı yapıldığı,Mahkememizce bilirkişi raporu tebligatı adresinize çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Duruşma günü 26/02/2025 günü saat 10:25 olup, "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur."

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02140058
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