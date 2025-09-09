T.C.

GERMENCİK

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İ L A N



Sayı : E.18035491-2024/68-Ceza Dava Dosyası

Konu : 2024/296 Karar

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan mahkememizin yukarıdaki esas ve karar numarası yazılı 13/06/2024 tarihli ilamı ile TCK.'nun 191/1.4-c maddesi gereğince suçun işleniş şekli ve suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastının yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt hadden ceza tayini ile 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,sanığın duruşmadaki iyi hali, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi göz önüne alınarak verilen cezanın 5237 sayılı TCK’nun 62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirilerek 1 YIL 8 AYHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında başkaca kanuni ve takdiri indirim veya artırım maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın üzerine atılı suçun kasten işlenen suç olması ve sanığın neticeten hapis cezasına mahkum olmasından dolayı; 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020tarih ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren 7242 sayılı yasanın 10. Maddesi ile getirilen değişiklik gözetilerek, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine, 5728 sayılı kanunun 562.madde ile değişik 5271 sayılı CMK’nun 231.maddesi gereğince; yapılan yargılama sonucu hükmolunan cezanın iki yıldan az süreli hapis cezası olması sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, adli sicil kaydında yer alan hagb kararının silinme koşullarının oluştuğu mahkememizce sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda vicdani kanaate varılmış olması suçun işlenmesiyle oluşmuş maddi zararın olmaması nedeniyle HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ cezası ile cezalandırılan Muazzez BAHARLI'nın bilinen adresine çıkarılan tebligatın iade geldiği ve yapılan kolluk araştırmasına rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin adli yardımlı olarak, Türkiye genelinde 50000 üzerinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 05/09/2025