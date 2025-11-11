T.C. GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2019/341

KARAR NO : 2023/263



İLAN YAPILACAK

DAHİLİ DAVALILAR:1-SEVGİ BULUT (28387290098)

2-SEVİM YILDIZ (13828775180)

Davacı : GEREDE ORMAN İŞL MÜDÜRLÜĞÜ



Mahkememizden verilen 14/07/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile " Davacının davasının KABULÜNE, Bolu İli Dörtdivan İlçesi Çetikören Köyü Tınazkaya Mevkii'nde kain 107 nolu parselin teknik bilirkişi Durmuş KIZIK'ın 06/06/2023 tarihli raporunun ekli krokisinde parselin tamamının, davalılar ve murisleri adlarına olan tapu kaydının iptali ile Orman Vasfı ile Hazine adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE," karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 22/10/2025