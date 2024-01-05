T.C. GENÇ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Konu : Gaiplik
T.C.
GENÇ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe kararı verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaiplik davası görülen ORHAN COŞKUN'un 1993 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar kendisinden bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Genç Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 28/12/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 10381859746
ADI SOYADI : ORHAN COŞKUN
BABA ADI : MEHMET TAYYİP
ANA ADI : ESMA
DOĞUM TARİHİ : 24/05/1955
DOĞUM YERİ : GENÇ
İKAMETGAH ADRESİ : Kültür Mah. Terminal Cad. No:5 Genç/ BİNGÖL