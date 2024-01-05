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        T.C. GENÇ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 05.01.2024 - 00:00
        İLAN
        Sayı : 2023/187 Esas

        Konu : Gaiplik

        T.C.

        GENÇ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe kararı verilmesi davası nedeniyle;

        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaiplik davası görülen ORHAN COŞKUN'un 1993 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar kendisinden bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Genç Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 28/12/2023


        GAİP

        TC KİMLİK NO : 10381859746
        ADI SOYADI : ORHAN COŞKUN
        BABA ADI : MEHMET TAYYİP
        ANA ADI : ESMA
        DOĞUM TARİHİ : 24/05/1955
        DOĞUM YERİ : GENÇ
        İKAMETGAH ADRESİ : Kültür Mah. Terminal Cad. No:5 Genç/ BİNGÖL

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962320
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