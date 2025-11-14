Habertürk
        T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 15.11.2025 - 00:00
        T.C.
        GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
        ANKARA DEFTERDARLIĞI
        İVEDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
        TEBLİĞ EDİLEMEYEN İHBARNAMELERİN İLAN YOLUYLA TEBLİĞ LİSTESİ - ULUSAL GAZETE
        Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
        3321505700 ELİT06 GLOBAL İNŞAAT METAL HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK OTO YEDEK PARÇALARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 20251023131N00000001 202409202409 0015 0015 1.838.565,42 3080 5.515.696,26 İVEDİKOSB MAH. 1377 SK. 12 YENİMAHALLE ANKARA
        3321505700 ELİT06 GLOBAL İNŞAAT METAL HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK OTO YEDEK PARÇALARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 20251023131N00000002 202410202410 0015 0015 3.007.822,33 3080 9.024.700,39 İVEDİKOSB MAH. 1377 SK. 12 YENİMAHALLE ANKARA
        3321505700 ELİT06 GLOBAL İNŞAAT METAL HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK OTO YEDEK PARÇALARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 20251023131N00000004 202411202411 0015 0015 1.452.706,93 3080 4.359.354,19 İVEDİKOSB MAH. 1377 SK. 12 YENİMAHALLE ANKARA
        3321505700 ELİT06 GLOBAL İNŞAAT METAL HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK OTO YEDEK PARÇALARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 20251023131N00000006 202407202409 0033 0033 3.103.329,65 3080 9.311.222,35 İVEDİKOSB MAH. 1377 SK. 12 YENİMAHALLE ANKARA
        3321505700 ELİT06 GLOBAL İNŞAAT METAL HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK OTO YEDEK PARÇALARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 20251023131N00000007 202401202412 0010 0010 9.198.531,45 3080 27.596.827,75 İVEDİKOSB MAH. 1377 SK. 12 YENİMAHALLE ANKARA
        Yukarıda Adı Soyadı(Ünvanı)-Vergi Numarası-Adresi-Vergi Türü-Vergilendirme Dönemi ve miktarı yazılı mükellefler adına tanzim olunan İhbarnameler muhatabın bilinen adreslerinde tebliği mümkün olmadığından 213 sayılı V.U.K.’un 103. maddesi gereğince ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle 213. sayılı V.U.K.’un 105 ve 106. maddeleri gereğince; “İlan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilir. İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde İvedik Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bivekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri”, “kendilerine süreyle kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı”, “ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.”
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02334534
