T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kocaeli Defterdarlığı

(Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Ekli listede Ünvanları, Adı-Soyadları ve Vergi Numaraları yazılan mükellefler adına dairemizce düzenlenen Vergi Ceza İhbarnameleri , 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 99. maddesince posta ile bilinen en son adreslerine gönderilmiş, ayrıca Vergi Dairesi Kanalı ile araştırılmalarına rağmen adreslerinde bulunamadıklarından 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 103. ve 104 maddelerinde gereğince tebliğ yapılması zarureti doğmuştur.

5035 sayılı kanunun 1. maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 103.104. maddeleri gereğince iş bu ilan aynı kanunun 105. maddesine göre adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraflı adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde aynı kanunun 106. maddesinde bu cetvelin ilan tarihinin takip eden 1 (bir) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı hususunu ilan olunur.