        Resmi İlanlar

        T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 14.11.2025 - 00:00
        T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
        Kocaeli Defterdarlığı
        (Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü)

        Ekli listede Ünvanları, Adı-Soyadları ve Vergi Numaraları yazılan mükellefler adına dairemizce düzenlenen Vergi Ceza İhbarnameleri , 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 99. maddesince posta ile bilinen en son adreslerine gönderilmiş, ayrıca Vergi Dairesi Kanalı ile araştırılmalarına rağmen adreslerinde bulunamadıklarından 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 103. ve 104 maddelerinde gereğince tebliğ yapılması zarureti doğmuştur.
        5035 sayılı kanunun 1. maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 103.104. maddeleri gereğince iş bu ilan aynı kanunun 105. maddesine göre adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraflı adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde aynı kanunun 106. maddesinde bu cetvelin ilan tarihinin takip eden 1 (bir) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı hususunu ilan olunur.
        Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
        1260803195 AYYILDIRIM İNŞAAT TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025100713VIb0000001 202001202012 0010 0010 963.665,05 3080 2.890.995,15 BARIŞ MAH. BARIŞ CAD. 67 A GEBZE KOCAELİ
        1260803195 AYYILDIRIM İNŞAAT TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025100713VIb0000013 202007202009 0033 0033 861.130,79 3080 2.583.392,37 BARIŞ MAH. BARIŞ CAD. 67 A GEBZE KOCAELİ
        2790338624 TASF.HAL.DEMİRAĞA ÇELİK METAL İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025092413VIc0000015 202001202012 0010 0010 948.304,13 3080 2.844.912,39 SULTAN ORHAN MAH. HASKÖY SANAYİ SİTESİ KM. EVL. HASKÖY SANAYİ SİTESİ 7. BLOK 7 1 GEBZE KOCAELİ
        Yazı Boyutu