        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 06.11.2025 - 00:00
        T.C.
        GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
        ANKARA DEFTERDARLIĞI
        CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
        Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
        5411196024 KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2025012713DqG0000020 202201202212 0010 0010 6.086.088,78 3080 18.270.259,96 BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA
        5411196024 KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2025012713DqG0000025 202211202211 0015 0015 600.161,02 3080 1.800.483,06 BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA
        5411196024 KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2025012713DqG0000026 202212202212 0015 0015 3.773.456,49 3080 11.320.369,47 BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA
        5411196024 KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2025012713DqG0000021 202301202312 0010 0010 2.994.036,63 3080 8.994.103,51 BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA
        5411196024 KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2025012713DqG0000022 202301202303 0033 0033 1.726.781,77 3080 5.192.338,93 BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA
        5411196024 KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2025012713DqG0000023 202304202306 0033 0033 668.447,53 3080 2.017.336,21 BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA
        5411196024 KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2025012713DqG0000029 202303202303 0015 0015 637.765,50 3080 1.925.290,12 BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA
        9431283723 YAY ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK PEYZAJ ELEKTRİK PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ 2024101113DqK0000004 202301202312 0010 0010 2.228.118,18 3080 6.684.354,54 BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA
        9431283723 YAY ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK PEYZAJ ELEKTRİK PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ 2024101113DqK0000006 202307202309 0033 0033 1.432.820,32 3080 4.298.460,96 BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA
        Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Cumhuriyet Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Cumhuriyet Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02319186
