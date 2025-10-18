T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

1- Satışa çıkartılacak gayrimenkul adresi: Nisbetiye Mahallesi, Nisbetiye Caddesi, No:8-12, Nisbetiye 10 Projesi, Kat:1, Daire:6 Beşiktaş / İSTANBUL



2- Gayrimenkul Beşiktaş Tapu Müdürlüğünde, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mah. 39 Pafta, 395 Ada, Malik ID: 6982776, Zemin ID: 79304414, 4.683,30 m² yüzölçümlü, 211/47755 arsa paylı, 29 no'lu Parselde, Net 65 m², Brüt 73 m² kullanım alanı olan, 1. normal kat, 6 no'lu bağımsız bölüm, ½ hisseli konut nitelikli gayrimenkul olarak kayıtlıdır.



3- Satışa çıkarılan gayrimenkulün ½ hissesine isabet eden 9.500.000,00-TL (DokuzmilyonbeşyüzbinTürkLirası) (%1 KDV Hariç) rayiç değer biçilmiştir.



4- Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden %7,5 nispetinde 712.500,00- TL (YediyüzonikibinbeşyüzTürkLirası) teminat yatırması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan; para, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir." kabul edilecektir.



5- Hangi masrafların alıcıya ait olduğu; İhale Bedeli, Tellaliye bedeli, Tapu Harcı, Satıştan doğan Katma Değer Vergisi (% 1), Damga Vergisi (Binde 5,69) ve diğer masraflar alıcıya aittir.



6- Gayrimenkul, arttırma sonunda (Fiziki ortamda yapılan satışlarda üç defa bağırıldıktan sonra) en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki arttırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75'i olan 7.125.000,00-TL'yi (YedimilyonyüzyirmibeşbinTürkLirası) bulması lazımdır. Bundan başka amme alacağının rüçhanı olan alacakları geçmesi ve yapılmış, yapılacak masrafları da karşılaması icap eder.



7- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini derhal veya mühlet verilirse, verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayla alakalı herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnızca ilanla iktifa olunur. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihlale farkı ve geçen günler için tecil faizi oranında hesaplanan faiz ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiye teminat tutarı irat kaydedilecektir. Ancak teminat yeterli olmaması halinde bakiye tutar 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur.



8- Gayrimenkulün birinci artırması 04.11.2025 (Salı günü) tarihinde saat 11.00'de açık artırma sureti ile İstanbul Defterdarlığı Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü Satış Komisyonu Başkanlığınca (Adres: Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih İSTANBUL) yapılacaktır.



9- İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.



10- Gayrimenkul teminatı para olarak verilecekse, satış saatinden bir saat öncesi 10.00'a kadar komisyonun toplandığı vergi dairesi veznesine (Alacaklı Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğünün emanet hesabına) yatırılacak, diğer teminat araçlarını verecekler ise, satış tarihinin bir gün öncesi saat 16.00'a kadar Beşiktaş Vergi Dairesine teslim ederek, karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) satış saatinden bir saat öncesine kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edecektir.



11- Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde, alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise; bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.



12-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra aynı mahalde, 11.11.2025 (Salı günü) tarihinde saat 11.00'de tekrar artırmaya çıkartılacaktır.



13- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca bilgi almak isteyenler 0212 212 45 41 telefon numarasından Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden bilgi edinilebilir.











