T.C. GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı: 2022/1606 Esas

Davalı: Kemal AYTEKİN - 29873327922, İstasyon Mah. Plevne Cd. No:13 İç Kapı No:3 Gebze/KOCAELİ

Davacılar Emine Tosun, Habip Yeşilyurt, Meryem Yeşilyurt, Miyase Topal ve Tabip Yeşilyurt tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin, tensip tutanağının ve yargıda hedef süreyi gösterir tevzi formunun tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde davaya cevaplarınızı ve beyanlarınızı mahkemeye ibraz edebileceğiniz ile duruşma günü olan 12.11.2024 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16.04.2024