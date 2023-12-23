T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26524356-2020/301-Ceza Dava Dosyası 19.12.2023

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5809 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/07/2023 tarihli ilamı ile 5271 sayılı CMK nun 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, Ömer ve Ayşe kızı, 1994 Halep doğumlu müşteki FATMA HABEŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 19/12/2023