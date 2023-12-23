Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.12.2023 - 00:00
        T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.26524356-2020/301-Ceza Dava Dosyası 19.12.2023
        Konu :
        İLAN
        5809 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/07/2023 tarihli ilamı ile 5271 sayılı CMK nun 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, Ömer ve Ayşe kızı, 1994 Halep doğumlu müşteki FATMA HABEŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 19/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954731
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu