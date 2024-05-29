T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/1178 Esas

KARAR NO : 2024/407



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/03/2024 tarihli ilamı ile beraatine karar verilen Mahmood ve Asıa Abdulateef kızı, 14/06/1985 doğumlu, DILMAN TAHA MAHMOOD MAHMOOD tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur.. 29.05.2024