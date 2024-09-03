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        T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.09.2024 - 00:00

        T.C.

        GAZİOSMANPAŞA

        3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        EK KARAR
        DOSYA NO : 2020/1229 Esas
        KARAR NO : 2023/1496


        HAKİM : Selin UĞRAŞ 252295
        YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Burcu ÇAKIR 104257


        SANIK : ABDULLAH ELALİ ELESAAD, NURİ ve KANAL oğlu, 25/01/1995 DEYRİZOR doğumlu,TC Kimlik No : 99126320888


        SUÇ : Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi
        SUÇ TARİHİ : 01/07/2020
        ASIL KARAR TARİHİ : 27/09/2023
        EK KARAR TARİHİ : 23/08/2024
        KANUN MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 165/1. maddesi
        VERİLEN CEZA : 5 Yıl Süreyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
        Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 27/09/2023 tarihli gerekçeli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.


        GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
        1-)Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,
        2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;
        Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 23/08/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02084061
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