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        T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.09.2024 - 00:00

        T.C.

        GAZİOSMANPAŞA

        3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


        EK KARAR
        DOSYA NO : 2020/1047 Esas
        KARAR NO : 2021/969


        HAKİM : Selin UĞRAŞ 252295
        YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Burcu ÇAKIR 104257


        SANIK : OSMAN ALİ, ÖMER ve MERYEM oğlu, 01/01/1999 AFGANİSTAN doğumlu


        SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık
        SUÇ TARİHİ : 07/09/2020
        ASIL KARAR TARİHİ : 08/11/2021
        EK KARAR TARİHİ : 23/08/2024
        KANUN MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 142/2-h. maddesi
        VERİLEN CEZA : 4 Yıl 2 Ay Hapis


        Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 08/11/2021 tarihli gerekçeli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

        GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
        1-)Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,
        2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;
        Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 23/08/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02084057
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