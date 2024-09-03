T.C.

GAZİOSMANPAŞA

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



EK KARAR

DOSYA NO : 2020/1047 Esas

KARAR NO : 2021/969



HAKİM : Selin UĞRAŞ 252295

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Burcu ÇAKIR 104257



SANIK : OSMAN ALİ, ÖMER ve MERYEM oğlu, 01/01/1999 AFGANİSTAN doğumlu



SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 07/09/2020

ASIL KARAR TARİHİ : 08/11/2021

EK KARAR TARİHİ : 23/08/2024

KANUN MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 142/2-h. maddesi

VERİLEN CEZA : 4 Yıl 2 Ay Hapis



Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 08/11/2021 tarihli gerekçeli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-)Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,

2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 23/08/2024