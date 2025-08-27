Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.08.2025 - 00:00
        T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2025/385 Esas
        KARAR NO : 2025/467


        Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/08/2025 tarihli ilamı ile mahkememizin yetkisizliğine, dosyanın görevli ve yetkili Diyarbakır Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup Mehmet ve Sultan oğlu, 06/09/1988 Diyarbakır doğumlu İBRAHİM ÖZALTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde itirazı kabil olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 26.08.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02284047
        Yazı Boyutu