T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2025/385 Esas

KARAR NO : 2025/467



Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/08/2025 tarihli ilamı ile mahkememizin yetkisizliğine, dosyanın görevli ve yetkili Diyarbakır Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup Mehmet ve Sultan oğlu, 06/09/1988 Diyarbakır doğumlu İBRAHİM ÖZALTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde itirazı kabil olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 26.08.2025