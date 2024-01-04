T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO : 2019/1276 Esas

KARAR NO : 2022/1079



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/06/2022 tarihli ilamı ile 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mirza ve Zeynep24/07/1997 doğumlu,HASAN SEYFALOV adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar / itiraz dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 27.11.2023