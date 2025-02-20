T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2019/1356 Esas

KARAR NO : 2024/212



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/01/2024 tarihli ilamı ile 20 TL ADLİ PARA, 3000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mohammad ve Maryam14/04/1992 doğumlu,AHMAD TARJOMAN adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 14.02.2025