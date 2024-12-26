T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/1855 Esas

KARAR NO : 2024/192



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/01/2024 tarihli ilamı ile 2000 TL ADLİ PARA, 20 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Todor ve Nora09/06/1997 doğumlu, Karlo Todorov TODOROV adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 13.12.2024