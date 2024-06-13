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        T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.06.2024 - 00:00
        T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2021/1580 Esas
        KARAR NO : 2022/152


        5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/02/2022 tarihli ilamı ile 10 AY HAPİS, 1000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Kambız ve Pervin 25/05/1988 doğumlu, KIOUMARS NAZMIKOHNEHSHAHRI adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 03.05.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02048231
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