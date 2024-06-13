T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2021/1518 Esas

KARAR NO : 2022/622



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/03/2022 tarihli ilamı ile 10 AY ERTELİ HAPİS, 5000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Kordı ve Ahteram 26/03/1977 doğumlu, FATEMEH FAZELI MARGHOUBMAHBOUB adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar / istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 28.05.2024