Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/185 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/185 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, KARACAOĞLAN Mahalle/Köy, Karacaoğlan Mevkii, 4969 Ada, 14 Parsel, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Karacaoğlan Mahallesi, 4969 ada 14 parsel numarasında kayıtlı 183,34 m2 yüzölçümüne sahip olan taşınmazdır. Dava konusu taşınmazlar Şehitkamilİlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Belediye Hududu ve Mücavir Alanı içerisinde bulunmaktadır. Çevresinde bitişik nizam tarzında 2-3 katlı yapıların ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu görülmüştür. Taşınmazın meskun mahal içerisinde olduğu, belediyenin altyapı ve hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür.

İMAR DURUMU:Şehitkamil Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 754-164092 sayılı yazısında görüleceği üzere; Karacaoğlan mah.4969 ada 14 parselde kayıtlı taşınmaz1/1000 ölçekli uygulama planında 'Serbest nizam 2katlı Konut Yapı adasına denk gelmektedir. Şeklinde bir beyan bulunmaktadır.

BULUNDUĞU YER VE ULAŞIM DURUMU: Dava konusu taşınmaz Karacaoğlan Mahallesinde 40061 nolu sokak üzerinde bulunmakta olup,çevresinde Kocatepe mah. Yunusemre mah ve NurTepe gibi mahalleler bulunmaktadır.Şehir merkezine biraz uzak mesafede olan dava konusu taşınmazın ulaşım sorunu bulunmamaktadır.

Taşınmaz şehrin güney-batısında Karacaoğlan Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Bölge sosyo-ekonomik açıdan dar gelir düzeye sahip vatandaşlarca tercih edilmektedir. Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu bölge şehir merkezine kısmen uzak konumlu ve gelişmiş bölgesinde yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde konut binaları, eğitim kurumları, dini ve sosyal tesis alanları yer almaktadır. Taşınmazın yakınlarında Gaziantep çeşitli Konut Alanları,parklar ve İrili ufaklı birçok işletme bulunmaktadır.

ARSA VE BEDELİ:Dava konusu taşınmazlar Şehitkamil İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Belediye Hududu ve Mücavir Alanı içerisinde olup imar planında yukarıda belirtildiği şekilde Konut Yapı adasına denk gelmektedir. Taşınmazın belediye altyapı ve hizmetlerinden yararlanması, meskun mahalde olması, çevresinin yapılaşmış olması, çevresinin 2-3 katlı yapılardan ve sosyal donatı alanlarından oluşmuş olması, ulaşım sorununun olmaması olumlu özellikleri arasında yer almaktadır. Ancak dava konusu taşınmazın bulunduğu yerin şehir merkezinden biraz uzak olması olumsuz özellikleri arasında yer almaktadır. Keşif tarihindeki nitelik ve nicelikleri dikkate alınarak ve serbest piyasa alım-satım rayiçleri göz önünde bulundurularak dava konusu taşınmazların arsasının keşif tarihi olan 09.07.2024 tarihindeki beher m2 sinin değerinin 8.000,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.

YAPI ve BEDELİ: Yapının adresi: Karacaoğlan mah.40061 nolu sokak.no:23 Şehitkamil / GAZİANTEP olarak tespit edilmiştir.

Parsel üzerinde 2 katlı 2 adet yapı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu Yapı, III A yapı sınıfında,2 kat olarak proje ve inşa edilmiştir. Dava konusu mesken yapının zemin katında olup meskenlerin toplamda 5 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo, lav-wc ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır.

Taşınmazın bulunduğu yapılar tamamen bitmiş haldedir. Yapının dış cephe duvar boyaları yapılmış, pencere doğramaları takılmış, bahçe çevre düzenlemesi yapılmış, bina girişi taban ve tavan döşemeleri yapılmış, duvarların sıvaları yapılmış,ortak merdiven kaplaması yapılmış, oda tabanları kısmen karo şeklinde yapılmış, duvarları boyalı, tavanları alçıpan yapılıdır. Mutfak dolabı ve tezgahı yapılmış olup sıva altı tesisat boruları yapılmış sıva üstü vitrifiye yapılmıştır. Islak hacimlerde fayans kaplaması yapılmış vaziyettedir. Yaklaşık olarak 25 yıllık olan yapının yıpranması imalat eksiklikleri nedeniyle % 32 olarak alınacaktır. Yapıların toplam inşaat alanı ise 330,00 m2 dir.

Buna göre Yapının bedeli : 330,00 m2 x 12.250,00 TL /m2 x0,68 ( % 32 Yıpr)= 2.748.900,00 TL

Arsa bedeli: 183,34 m2 x 8.000,00 TL /m2 = 1.466.720,00TLTOPLAM : 4.215.620,00 TL.

NOT: ETİBANK G.M. LEHİNE 3320 M2 LİK DAİMİ İRTİFAK HAKKI VE GEÇİCİ İNŞAAT ŞERHLERİ BAKİ KALACAKTIR.

Adresi : Karacaoğlan Mah.40061 Nolu Sokak.No:23 Şehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 183,34 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :

Kıymeti : 4.215.620,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 14:10

14/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.