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        T.C. GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 16.08.2024 - 00:00
        T.C.
        GAZİANTEP
        İCRA DAİRESİ
        2018/1 İFLAS
        12/08/2024

        GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
        İFLAS ALACAKLILARI EK SIRA CETVELİNİN İLANI

        MÜFLİS : BAĞDAT TEKSTİL HALI SAN VE TİC LTD ŞTİ, 1300051737 Vergi Nolu,
        2. OSB 83204 Nolu Cad. No:12 Başpınar Şehitkamil/G.ANTEP


        Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İİK'nun 206. ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar Ek Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.
        Sıra cetvelinde gösterilen alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair itirazların şikayet yoluyla ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde G.antep İcra Hukuk Mahkemesine; alacağın esasına ve miktarına dair itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflas kararı veren yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine İİK'nun 235. madde hükmü gereğince yapılması gerekir. İİK'nun 232, 234 ve 235. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02076958
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