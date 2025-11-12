Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP

İCRA DAİRESİ

2024/119624 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/119624 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, ÇAPALI Mahalle, 188 Parseldeki taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın 6 dekarının üzerinde 12-14 yaşlı zeytin ağaçlarının olduğu kalan kısmının ise tarla olarak kullanıldığı görüldü. Ağaçların gelişme ve bakım durumları iyidir. Ayrıca taşınmaz üzerinde 1 adet ev ve hayvan ahırı mevcuttur. Taşınmaz düz, taşsız, susuz ve tınlı-killi toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz 1. Sınıf tarım arazisidir. Bölge ekolojisinde ve şartlarında her türlü ürün yetişir. Bu taşınmaz batıdan asfalt yola cephelidir. Taşınmazın genel durumu yıllık getireceği Net gelir ve mevkisin de bulunan arazilerin serbest piyasadaki alım satım değerleri de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede üzerindeki zeytinlerle birlikte taşınmazın m fiyatı 350 TL olarak tespit edilmiştir.Taşınmaz içerisinde hayvan ahırı ve depo olarak kullanılan yapı ile 2 katlı mesken olarak kullanılan yapı mevcuttur.Hayvan ahırı ve depo olarak kullanılan alan üstü oluklu saç kaplama imalat olup ön cephesi demir imalat dikmeler arka cephesinde ise duvar imalat üzerine oturtulmuştur. Yapı yaklaşık 35 metre x 6 metre ebatlarında olup yıpranma ve amortisman payı %20 olarak hesaplanmıştır. Mesken olarak kullanılan yapı ise betonarme tarzında inşaa edilmiştir.Dış cepheleri sıvasız ve boyasız olduğundan biriket emalat dış duvarlar ve kolonlar görülmektedir.Dış kapısı demir imalat olup pencereler pvc kaplamadır.Taşınmazın ön cephesinde sundurma alanı yapılı vaziyettedir. Yapının üst katı ise terasın yarısında prefabrik imalat yapılı olup kalan alan balkon ve dam olarak kullanılmaktadır. Yapı yaklaşık 125 m2 olup yıpranma ve amortisman payı %30 olarak hesaplanmıştır.

Adresi : Çapalı Mahallesi Şahinbey/Gaziantep

Yüzölçümü : 12.850 m²

Kıymeti : 6.346.550,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı yasanın 13 maddesi gereğince kısıtlıdır. Topram Tarım Reformuna tapu kaydı gönderilmiştir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:11

11/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.