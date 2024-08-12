T.C.

GAZİANTEP

İCRA DAİRESİ

2022/2 İFLAS

07/08/2024

GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN İLANI



MÜFLİS : PEKMEZLER YAĞ SABUN VE PAMUK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 7270010818Vergi Nolu,

2. Organize Sanayi Bölgesi 83226 Nolu Cd. No:9 Şehitkamil/Gaziantep

Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İcra ve İflas Kanunu'nun 206. ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair itirazların şikayet yolu ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Gaziantep İcra Hukuk Mahkemesine; alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ilgili Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesine İ.İ.K'nun 235. maddesi hükmü gereğince yapılması gerekir. İcra ve İflas Kanunu'nun 232, 234 ve 235. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.