T.C.

GAZİANTEP

7. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/956 Esas

18/07/2024



İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen 26170761886 TC nolu Cemile Kalender'in sağ olup olmadığı hususunda bilgisi bulunanların mahkememize başvurması amacıyla ilanen tebliğe karar verilmiş olup;

Gaipliği istenen 26170761886 TC nolu Cemile Kalender'in kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü hususunda bir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde Cemile bizzat veya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.