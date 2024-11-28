T.C.

GAZİANTEP

5. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2020/756 Esas

14/11/2024



İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Mahkememiz dosyasında Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi Ulaş Mahallesi 19K-2C pafta 2, 3046 ada parsel 30'da parsel sayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesine dair dava açıldığı, davalı Mensure Teke adına çıkarılan tebligatların iade edildiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi meçhul kaldığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Duruşmanın ertelendiği 25/12/2024tarihinde saat 10:27'daadı geçen davalının mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettirmediğini takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve hüküm de verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere davalı Mensure Teke'ye ilanen tebliğ olunur.