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T.C. GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2015/1343 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;Mahkememiz dosyasında Davalı 17432054006 T.C kimlik numaralı Azize SEÇKİN'in bilinen adreslerinden bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile dava dilekçesi ve tensip zabtının duruşma günü ile birlikte ilanen tebliğine karar verilmiştir. Açıklanan nedenlerle; davacı İbrahim Kahya, Filiz Şahin, Şinasi Seçkin, Cuma Seçkin, Elif Özkabak tarafından Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Gülpınar Mahallesi 105 Ada 77 Parsel sayılı taşınmazın ortaklığının giderilmesi davası açıldığı, duruşmasının 17/12/2024 günü saat 10.40'a bırakıldığı, belirli gün ve saatte duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nın 147.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip zaptı ve duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak üzere Azize SEÇKİN'e ilanen tebliğ olunur.