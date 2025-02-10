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T.C.

FİNİKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/53 Esas



Davacılar Döndü Atalay, Fatma Bozkaya, Havana Şimşek ve Mahmet Koç tarafından davalılara karşı açılan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında 4721 sayılı TMK'nın 713/4 Maddesi gereğince dava konusu talebin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkillerinin murisi 14521528356 kimilik numaralı Musa KOÇ'un Antalya ili Finike ilçesi Turunçova Mahallesi 282 Ada 7 parsele kayıtlı taşınmazı 03.05.1967 tarihinde tapuda malik olarak görünen Zeynep TAŞKAY'dan satın aldığı, 1967 yılından itibaren zilyetlik müvekkillerinin murisi Musa KOÇ'da olduğunu, müvekkilinin murisi ile tapuda malik olarak görünen Zeynep TAŞKAY arasında şahitler huzurunda 03.05.1967 tarihli satış senedi başlığı altında sözleşme yapıldığını, sözleşmenin içeriğinde Zeynep TAŞKAY kendisine ait olan hudutları belli 3.000m2 lik taşınmazını 20.000 liraya müvekkillerinin murisi Musa KOÇ'a sattığını beyan ettiğini, müvekkilinin murisi Antalya ili Finike ilçesi Turunçova Mahallesi 282 Ada 7 parsele kayıtlı taşınmazı 03.05.1967 tarihinden itibaren malik sıfatı ile zilyet halinde olduğunu, ayrıca taşınmaz üzerinde 67 yılından beri tasarrufta bulunduğun, gerek sözleşme tarihi olan 1967 gerekse Zeynep TAŞKAY'ın vefat tarihi olan 1969 yılından itibaren müvekkilin murisi Musa KOÇ taşınmazı kullandığını, muris Musa KOÇ satın aldığı tarih olan 03.05.1967 tarihinden ölüm tarihi olan 15.10.1997 tarihine kadar aralıksız ve davasız kullanmış olduğunu, muris Musa KOÇ'un 15.10.1997 tarihinde vefat etmiş ve geriye kalan mirasçıları olan müvekkillerinin işbu dava tarihine kadar yine taşınmazı kullanmaya devam etmiş olduklarını, müvekkiller aralarında anlaşma sağlayıp dava konusu taşınmazda hisse devri yapmaya karar vermişler ve tapuya gittiklerinde halan taşınmazın Zeynep TAŞKAY adına kayıtlı olduğunu öğrenmiş olduklarını, bunun üzerine işbu davayı açma zorunluluğu doğduğunu, Antalya ili Finike ilçesi Turunçova Mahallesi 282 Ada 7 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile zilliyet halindeki müvekkillerinin murisi Musa KOÇ adına veyahut müvekkillerin hissesi oranında adlarına tesciline karar verilmesini, talep uygun görülmediği takdirde muris Musa KOÇ ile Zeynep TAŞKAY arasında düzenlenen 03.05.1967 tarihli senet gereği belirlenecek olan alacağın(denkleştirici adalet ilkesi gereği) dava tarihi itibari ile işleyecek olan yasal faizi ile birlikte müvekkillerin everilmesine, dava harç, masraf ve ücret-i vekaletin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

İlanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, davacılar tarafından açılan bu davaya itirazı olanların veya dava konusu olan taşınmazda hak iddia edenlerin ilanın tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde delil ve belgeleri ile birlikte mahkemeye başvurmaları TMK'nın 713. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.