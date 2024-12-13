T.C. FETHİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. FETHİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/1889 Esas

Mahkememizde görülmekte olan davacı Fethiye Mal Müdürlüğü tarafından talepte bulunulan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında verilen tensip ara kararı gereğince; 4721 sayılı TMK'nın 594. Md. Uyarınca Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kargı Mah., Cilt:61, Hane:274'de nüfusuna kayıtlı, Abdullah ve Sadiye'den olma, 05.05.1933 Kırkuk/Irak d.lu ATTA UTMAN'ın mirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin, bu sıfatlarını 1 yıl içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasına bildirmeleri ilan olunur.