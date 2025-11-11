İ L A N

T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/168 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

21.07.2025

MALİYE HAZİNESİ ile MEHMET KIZI HATİCE arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan, 499 ada 21 parsel sayılı taşınmaz malikleri Mehmet kızı Hatice, Şefik, Şefik oğlu Nurettin, Şefik oğlu Necmettin ve Kamil'in Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 09/11/2000 tarih 2000/47 esas, 2000/1 karar sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereğince kayyım tayin edildiğini, Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/01/2001 tarih 2000/8 E. 2001/2 K. sayılı ile ilamı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini, satış tutarının daha önce kendisine kayyım atanan şahıslar adına T.C. Ziraat Bankası Bozcaada Şubesinde bulunan 47446673-5009, 47446673-5010, 47446673-5011, 47446673-5012, 47446673-5013 numaralı vadesiz hesapta değerlendirildiğini, şu anda paraların Halk Bankası Çanakkale Şubesi AK007565(Hatice), AK007538(Nurettin), AK007535(Necmettin), AK007533(Şefik), AK007531(Kamil) adına numaralı vadeli hesapta bulunduğunu,

Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan 499 ada 21 parsel sayılı taşınmaz malikleri Mehmet kızı Hatice, Şefik, Şefik oğlu Nurettin, Şefik oğlu Necmettin ve Kamil hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ iseler kendilerinin müracaat etmesi değilse, gaiplikleri istenen Mehmet kızı Hatice, Şefik, Şefik oğlu Nurettin, Şefik oğlu Necmettin ve Kamil'in gaipliklerine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.21.07.2025