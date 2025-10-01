Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ESKİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 02.10.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C.
        ESKİŞEHİR
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

        ESAS SAYISI : 2023/36 Ort. Gid. Satış

        Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 02/11/2017 tarih ve 2016/195 Esas, 2017/1994 Karar sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu " Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, BATIKENT Mahalle/Köy, 19162 Ada, 2 Parsel, " taşınmazın 1. İhale tarihi 16/12/2025 - 2. İhale Tarihi 12/01/2026 olarak belirlenmiştir. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilmekte olup;
        Adresi tespit edilemeyen: Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi DR.Ziya Kaya Mah. Ada Sok. No:5 İç Kapı No:14 Gemlik/BURSA olan, Eskişehir ili, Tepebaşı Mahallesi, Cumhuriye Mah/köy, C:8, Aile S.N:365, S.N:7'de nüfusa kayıtlı, Ömer Lütfi ve Şükriye'den olma, 01/06/1957 doğumlu, 14915104678 T.C. Kimlik Numaralı, Faruk ÖZLÜ'ye İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra satış ilanının tebliğ edilmiş sayılacağıilan olunur. 24/09/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02303313
        Yazı Boyutu