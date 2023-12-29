İLAN

T.C. ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2022/1169 Esas

DAVALI : CENK SARIÖZ Adalar Mah. Dönmez Sk. No:13 Çifteler/ ESKİŞEHİR



Davacı tarafından davalı aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçenizi sunmanız, cevap dilekçenizde ileri sürdüğünüz hususların ispatı için dayandığınız delilleri bildirmeniz, aksi takdirde tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği ihtar olunur. duruşma gününde mazeretsiz gelmediği takdirde,gelen taraf muvafakati olmadan iddia-savunmasını genişletebileceği-değiştirebileceği,sulh için hazırlığın yapılması, dilekçelerde gösterilen sunulmayan belgelerin tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde sunulması, bunların yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı ihtar olunur"

Duruşma Günü: 05/02/2024 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.