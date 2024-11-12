T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/977

Davacı : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Davalı : 1-ALİ KALYONCU

2-FETULLAH GÜLEN

3-TURGAY SÖKMEN



Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından yukarıda isimleri belirtilen bir kısım davalılar adına açılan kurum zararı nedeniyle alacak davasında mahkememizin 2024/718 Esas 2024/715 Karar sayılı dosyasında 22/07/2024 tarihinde verilen (Red) Yetkisizlik kararı davacı tarafça 01/08/2024 tarihinde istinaf edilmiş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin 2024/1730 Esas 2024/2235 Karar sayılı 16/10/2024 tarihli ilamı ile;

"1-Davacı tarafın istinaf başvurusunun duruşma yapılmadan KABULÜ ile mahkememizin 22/07/2024 gün ve 2024/718 Esas 2024/715 Karar sayılı kararının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353. Maddesinin 1. Fıkrası (a) bendinin 3. Maddesi uyarınca KALDIRILMASINA,

2-Dosyanın yeniden gönderilmesi için dosyanın kararı veren Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine" dair karar verilmiş olmakla;

Dosya mahkememizin 2024/977 Esas sırasına kaydedilmiş, mahkememizce dosyanın duruşmasının 14/01/2025 günü saat 09:00'a bırakılmasına karar verilmiş olup, karar ilamı ve tensip zaptının işbu gazetenin ilanından itibaren 15 gün içerisinde kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı hususunun ihtarı ile tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.