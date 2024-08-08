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        T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.08.2024 - 00:00
        T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/139 Esas

        DAVALI : Sabriye AYTAMGA -475.........92 T.C. kimlik numaralı

        İLANI


        Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
        Davaya konu Eskişehir İli, Odunpazarıİlçesi, Ağapınar Mahallesinde kain 16463 ada - 139 parsel ile 16463 ada -140 parsel sayılı taşınmaza kamulaştırma davası ile ilgili davacının davasının 6100 s. HMK'nun 119/1-ç ve 119/2. maddesi gereğince AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, dair karar verilmiş olup,
        Mahkememizce verilen gerekçeli kararın işbu gazetenin ilanından itibaren 15 gün içerisinde kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabilecekleri hususunun ihtarı ile tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02073934
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