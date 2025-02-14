T.C. ESKİPAZAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ESKİPAZAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/686 Esas

DAVALI : HÜSEYİN ÇUKURGÖYNÜK (T.C:6*******4)



Davacı Yadigar Çukurgöynük tarafından açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talepli Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Karabük İli Eskipazar İlçesi Yürecik Köyü 108 ada 10 Parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce Uyap sisteminde mernis adresi ve kayıtlı başkaca hiçbir adresinin bulunmadığı için tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu dava dilekçesi ve tensip zaptının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ süresi dolduktan sonra 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçenizi ve delillerinizi ibraz etmeniz,HMK 139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği, 18/02/2025 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/12/2024