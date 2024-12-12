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        T.C ESENLER KAYMAKAMLIĞI

        İlandır
        Giriş: 13.12.2024 - 00:00
        T.C
        ESENLER KAYMAKAMLIĞI
        İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

        İLANEN TEBLİĞ


        24.09.2024 – 01.11.2024 Tarihleri arasında Esenler Trafik Denetleme Büro Amirliği sorumluluk alanı içerisinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesine istinaden araçların tescil plakalarına kesilen ve ilgililerine tebliğ edilemeyen 154 (Yüz elli dört) adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları 19/11/2024 ile 19/12/2024 tarihleri arasında, otuz (30) gün süreyle Esenler Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde (Havaalanı Mah. Köyiçi Cad. No:2 Esenler/İstanbul) listeler halinde askıya asılmıştır.
        Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02138798
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