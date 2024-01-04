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        T.C. ERZURUM 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.01.2024 - 00:00

        T.C.
        ERZURUM
        2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


        Esas No : 2022/855
        Suç : Dolandırıcılık
        Mahkemesi : Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi


        SANIK : YUSUF GÖKHAN SAĞSÖZ, Yılmaz ve Jaleoğlu, 12/03/1990 doğumlu,T.C Kimlik No:42787147370
        Dolandırıcılık suçundan sanık YUSUF GÖKHAN SAĞSÖZ hakkında mahkememizce verilen 19/07/2023tarih ve 2022/855 Esas, 2023/998 Karar sayılı hüküm ile sanık hakkında TCK 157/1 maddesi gereğince neticeten (6 KEZ) 1 YIL 6 AY HAPİS ve 2000 TL ADLİ PARA CEZASI ile Cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği,bu nedenle kararın ve katılanlar Hasan Necip ve Mahmut Necip vekili Av. Berkay Gödekli'nin istinaf dilekçesi, katılanlar Yunus Sifil ve Hüseyin Demirtaş vekili Av. Salih Enes Seçkin'in istinaf dilekçesinin sanığa tebliği gerektiği, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak ve tutanağa geçirilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf edilebileceğinin sanığa tebliğ gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra mahkememize sanık hakkında verilen kararı istinaf edilebileceğinin, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN olunur. 28.12.2023

        Katip 257882
        e~imzalıdır        		 Hakim 193611
        e~imzalıdır
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961933
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