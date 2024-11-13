T.C. ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/1388 Esas

KARAR NO : 2024/1255

Mahkememize açılan müteveffa Memet AKYOL'un vasiyetnamesinin açılması davasının yapılan yargılaması sonunda Mahkememizden verilen 19/09/2024 tarih ve 2022/1388 Esas, 2024/1255 Karar sayılı kararı ile; "Erzurum İli, İspir İlçesi, Karakaya Mah., C:42 , H:10 ve BSN:13'de kayıtlı bulunduğu sırada 19/10/2022 tarihinde vefat eden 26248691626 T.C kimlik numaralı Memet AKYOL'un Beyoğlu 57. Noterliği'nin 10/12/2019 tarih ve 25433 yevmiye numaralı vasiyetname ile 29/09/2022 tarih ve 30752 yevmiye numaralı vasiyetnameden dönme şeklinde vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE" dair İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere verilen karar, mirasçılardan Hacer DEMİREL (T.C:13915410116) yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığından mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur.