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        T.C. ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.11.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/1388 Esas
        KARAR NO : 2024/1255

        Mahkememize açılan müteveffa Memet AKYOL'un vasiyetnamesinin açılması davasının yapılan yargılaması sonunda Mahkememizden verilen 19/09/2024 tarih ve 2022/1388 Esas, 2024/1255 Karar sayılı kararı ile; "Erzurum İli, İspir İlçesi, Karakaya Mah., C:42 , H:10 ve BSN:13'de kayıtlı bulunduğu sırada 19/10/2022 tarihinde vefat eden 26248691626 T.C kimlik numaralı Memet AKYOL'un Beyoğlu 57. Noterliği'nin 10/12/2019 tarih ve 25433 yevmiye numaralı vasiyetname ile 29/09/2022 tarih ve 30752 yevmiye numaralı vasiyetnameden dönme şeklinde vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE" dair İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere verilen karar, mirasçılardan Hacer DEMİREL (T.C:13915410116) yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığından mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02120745
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