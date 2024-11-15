T.C. ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
Giriş: 16.11.2024 - 00:00
T.C.
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
|
NO
|
ADRES
|
ADA/PARSEL
|
CİNSİ
|
MUHAMMEN BEDEL
|
GEÇİCİ
TEMİNAT
|
İHALE
TARİHİ
|
İHALE SAATİ
|1
|Atatürk Mahallesi,
Nerim Tombul Cd.
Dış Kapı No:18
Ofis Kapı No:9 Merkez/Erzincan
|
86/9
|
No:9 Ofis
147 m2
4. kat
|
6.380.500,00-TL
|191.415,00-TL
|27.11.2024
|10:00
|2
|Atatürk Mahallesi,
Nerim Tombul Cd.
Dış Kapı No:18
Ofis Kapı No:11 Merkez/Erzincan
|
86/9
|
No:11 Ofis
86 m2
4. kat
|
3.709.000,00-TL
|111.270,00-TL
|27.11.2024
|10:05
2-İhale geçici teminatı, muhammen bedelin %3’üdür. Geçici teminat, Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR64 0001 5001 5800 7285 4742 08 IBAN nolu emanet hesabımıza, dekont açıklama kısmında taşınmazın adresi, bulunduğu kat, kapı no ve metrekaresi belirtilerek yatırılacaktır.
3-Satışı yapılacak olan taşınmazların, imarla ilgili her türlü vergi, resmi harçlar ve sözleşme giderleri alıcıya aittir. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun, 17. Maddesinin, 4. Bendinin, (p) Fıkrası uyarınca KDV istisnası olduğundan, taşınmazlardan KDV alınmayacaktır.
4-İhale, İl Encümenince İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda 27.11.2024 tarihinde, saat 10:00’da başlayıp, 5’er dakika arayla yapılacaktır.
5-İhalesi yapılacak taşınmazlara ait satış şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir.
6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar:
a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu.
b-Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi.
c-İkametgah belgesi.
d-Tebliğe esas adres beyanı (adres beyanında telefon numarası da yazılı olacak).
e-Satışa çıkan taşınmazın yerini gördüğüne ve mevcut haliyle kabul ettiğine dair dilekçe.
f-Gerçek kişi, şirket adına ve vekaleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza sirküsü.
g-İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi).
h-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
8-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.