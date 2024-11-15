T.C. ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ



NO

ADRES

ADA/PARSEL

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ 1

Atatürk Mahallesi,

Nerim Tombul Cd.

Dış Kapı No:18

Ofis Kapı No:9 Merkez/Erzincan



86/9

No:9 Ofis

147 m2

4. kat





6.380.500,00-TL 191.415,00-TL 27.11.2024 10:00 2 Atatürk Mahallesi,

Nerim Tombul Cd.

Dış Kapı No:18

Ofis Kapı No:11 Merkez/Erzincan



86/9

No:11 Ofis

86 m2

4. kat





3.709.000,00-TL 111.270,00-TL 27.11.2024 10:05

İhale geçici teminatı, muhammen bedelin %3’üdür. Geçici teminat, Erzincan T. Vakıflar Bankası ŞubesindekiIBAN nolu emanet hesabımıza, dekont açıklama kısmında taşınmazın adresi, bulunduğu kat, kapı no ve metrekaresi belirtilerek yatırılacaktır.Satışı yapılacak olan taşınmazların, imarla ilgili her türlü vergi, resmi harçlar ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.İhalesi yapılacak taşınmazlara ait satış şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir.a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu.b-Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi.c-İkametgah belgesi.d-Tebliğe esas adres beyanı (adres beyanında telefon numarası da yazılı olacak).e-Satışa çıkan taşınmazın yerini gördüğüne ve mevcut haliyle kabul ettiğine dair dilekçe.f-Gerçek kişi, şirket adına ve vekaleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza sirküsü.g-İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi).h-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.