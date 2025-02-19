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        T.C. ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.02.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C. ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1632 Esas

        Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce duruşma gününü bildirir ve Erzincan 1. Noterliği tarafından düzenlenen 23/01/2009 tarih ve 783 yevmiye numaralı, Vahit'ten ve Fatma'dan olma, 08/03/1939 doğumlu, Ergan köyünde nüfusa kayıtlı Mustafa Özdem'e ait vasiyetnameye ilişkin davetiye Mirasçı Hüseyin Özden'e çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, Mirasçı Rıza ve Hatice'den olma, 10/05/1954 Erzincan doğumlu Hüseyin Özdem'e vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 17/04/2025 günü saat: 09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02175397
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