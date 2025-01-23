T.C. ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ERZİNCAN

1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2018/1733

KARAR NO : 2022/1888

İLAN METNİ



Mahkememizde açılan ortaklığın giderilmesi (paylı mülkiyette) davası neticesinde, davalı (17693088260) Aysel DEMİRin tebligat adresinin tespit edilememesi, bilinen adreslerine yapılan tebligatların iade dönmesi nedeniyle gerekçeli kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup;

"Davanın kabulüne,dava konusu Erzincan İli Merkez İlçesi Kavakyolu mahallesi/köyü285 ada 1 parsel, aynı yer 201 ada 40 parsel, aynı yer 201 ada 41 parsel aynı yer 299 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın tüm yükümlülükleri ile birlikte umuma açık artırma suretiyle satılarak giderilmesine, satış bedelinden harç ve masraflar çıktıktan sonra arta kalan kısmın dosya içinde yer alan tapu kaydı ve veraset payları oranında taraflara paylaştırılmasına, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Erzurum bölge adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere Türk Milleti adına verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı 21/09/2022" şeklindeki karar ilanen tebliğ olunur.